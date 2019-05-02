Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для поездок на майские праздники

Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян на майские праздники. Это следует из результатов опроса сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

Согласно опросу, столицу Татарстана хотят посетить с туристическим визитом 27% россиян.



Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Именно туда хотели бы отправиться 33% россиян с 1 по 12 мая 2019 года. Второе место занял Калининград (32%).



Также в топ-5 популярных направлений вошли Карелия и Сочи. Туда готовы отправиться 19% и 18% путешественников соответственно, передает «РИА Новости».



Ранее Казань вошла в число популярных городов России для путешествий с детьми в мае.

