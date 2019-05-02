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Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для поездок на майские праздники

04:32, 02.05.2019
Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для поездок на майские праздники
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян на майские праздники. Это следует из результатов опроса сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

Согласно опросу, столицу Татарстана хотят посетить с туристическим визитом 27% россиян.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Именно туда хотели бы отправиться 33% россиян с 1 по 12 мая 2019 года. Второе место занял Калининград (32%).

Также в топ-5 популярных направлений вошли Карелия и Сочи. Туда готовы отправиться 19% и 18% путешественников соответственно, передает «РИА Новости».

Ранее Казань вошла в число популярных городов России для путешествий с детьми в мае.

АналитикаОбщество Татарстан
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