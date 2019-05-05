Гуаидо сообщил о провале попытки свергнуть Мадуро

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свержения президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной.



Основной причиной этого, по мнению Гуаидо, является поддержка действующего лидера военнослужащими. Лидер оппозиции надеялся на переход военных на сторону оппозиции и уход Мадуро, однако этого не произошло.

«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат... для поддержки конституции», — считает Гуаидо.

Напомним, 30 апреля министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о новом государственном перевороте в стране. Гуаидо тогда заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро.

