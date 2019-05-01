Дмитрий Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса»

Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» , сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

На официальном сайте клуба уточняется, что соглашение будет подписано по схеме «1+1» — с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.



Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.



Дмитрий Квартальнов родился 25 марта 1966 года в Воскресенске. В «Ак Барсе» провел четыре сезона (2000-2004), сыграв 198 матчей в чемпионатах России и набрав 150 (64+ 86) очков. В качестве тренера руководил клубами «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив».



Напомним, что в середине апреля Зинэтула Билялетдинов, возглавлявший «Ак Барс» в общей сложности 12 лет, ушел из казанской команды.

