Суд в Лондоне вынес приговор Джулиану Ассанжу

Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает «РИА Новости».

Судья Дебора Тейлор заметила, что Ассанж не сдался полиции по собственному желанию. "У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — заметила судья. Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся в четверг.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-руководитель ведомства Борис Джонсон пообещали эквадорским властям, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где ему грозит смертная казнь.

Дипломаты подписали соответствующие письма, которые были направлены президенту Эквадора Ленину Морено.

