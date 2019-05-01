Подписан закон об устойчивом Рунете, он вступит в силу в ноябре 2019 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях. Закон вступит в силу в ноябре 2019 года.

Напомним, ранее в Казани активисты устроили пикет против изоляции российского сегмента интернета. В акции приняли участие около 40 человек. Протестующие собрались в казанском парке «Крылья Советов», передает «Казанский репортер».

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Пикет был одобрен городской администрацией.

