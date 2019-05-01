Подписан закон об устойчивом Рунете, он вступит в силу в ноябре 2019 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон предполагает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях. Закон вступит в силу в ноябре 2019 года.
Напомним, ранее в Казани активисты устроили пикет против изоляции российского сегмента интернета. В акции приняли участие около 40 человек. Протестующие собрались в казанском парке «Крылья Советов», передает «Казанский репортер».
Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Пикет был одобрен городской администрацией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым