Главное за выходные: выборы на Украине, гибель председателя совета директоров S7 Group, Минниханов в Бахрейне

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 1 апреля.

В Пенсионном фонде России напомнили, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля. Средняя пенсия составит 9 266 рублей. Подчеркивается, что в России социальную пенсию получают около 3,2 млн человек.

Минпросвещения РФ представило проект новых стандартов для начальной и общей школы. В стандартах конкретизированы требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине, укреплены межпредметные связи, а также уточнены минимальное и максимальное количество часов для изучения дисциплины.

Президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна. Как пишут западные СМИ, американский лидер уведомил об этом в специальном письме, которое вручил Ким Чен Ыну во время саммита в Ханое в конце февраля. Кроме оружия, Трамп просил передать топливо для бомб.

В Казани в отделе полиции «Сафиуллина» был обнаружен застреленным 26-летний следователь Рамиль Гизетдинов. По данным «Реального времени», он совершил суицид из-за проблем в семье. СКР рассматривает среди версий гибели казанского следователя МВД самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Бахрейне. В столице государства Манаме Минниханов посетил Международный инвестиционный парк Бахрейна, где ознакомился с деятельностью площадки и компаниями-резидентами. Также Минниханов провел встречу с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.

В Германии в авиакатастрофе погибла председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева. Частный самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила 63,48%. Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов после обработки более 27% протоколов. На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16.77%. По данным экзитполов, во второй тур должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко.