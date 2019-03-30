Трамп потребовал от КНДР передать ядерное оружие США — СМИ

Президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна.

По информации Reuters, американский лидер уведомил об этом в специальном письме, которое вручил Ким Чен Ыну во время саммита в Ханое в конце февраля. Кроме оружия, Трамп просил передать топливо для бомб. Отмечается, что документ был составлен на английском и корейском языках.

Передачу всего оружия Трамп назвал «окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи».

Напомним, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу во Вьетнаме. В Белом доме отметили, что на встрече лидеров двух стран не удалось достичь никакого соглашения.