Новости общества

05:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

05:21, 01.04.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Фото: pixabay.com

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине. Данные публикует украинский ЦИК после обработки более 27% протоколов.

На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16.77%. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13.25%.

Далее идут кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, набравший 11,35% голосов. Пятерку замыкает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 7.06% голосов.

По данным экзитполов, во второй тур должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.

Напомним, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила 63,52%.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров