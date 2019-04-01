Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине. Данные публикует украинский ЦИК после обработки более 27% протоколов.

На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16.77%. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13.25%.

Далее идут кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, набравший 11,35% голосов. Пятерку замыкает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 7.06% голосов.

По данным экзитполов, во второй тур должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.

Напомним, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила 63,52%.