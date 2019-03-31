Зеленский и Порошенко пройдут во второй тур

По данным экзитполов, второй тур президентских выборов на Украине состоится. В него пройдут действующий глава государства Петр Порошенко и телеведущий Владимир Зеленский.

Предварительно говорится о 30,4% голосов у Зеленского и 17,8% у Порошенко. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко наберет 14,2%, свидетельствуют данные «Национального экзитпола».

Первый тур украинских президентских выборов прошел в воскресенье, 31 марта. В нем приняли участие 39 кандидатов. Явка на этих выборах превысила показатель 2014 г.: к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей (более поздних данных на момент написания материала не было). ЦИК обещает провести второй тур к 21 апреля.