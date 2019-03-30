Пенсионный фонд напомнил размеры социальных пенсий с 1 апреля

В Пенсионном фонде России решили напомнить, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля. Ведомство подробно рассказало какого размера станут выплаты после повышения на 2%.

Средняя пенсия составит 9 266 рублей, говорится в сообщении ПФР. Подчеркивается, что в России социальную пенсию получают около 3,2 млн человек.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Инвалиды, получившие военную травму, получат в среднем 31,3 тысячи рублей, а участники Великой Отечественной войны, получающие две пенсии, — 37,4 тысячи рублей.

Увеличатся выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другим категориям.

В марте правительство утвердило индексацию пенсий на два процента — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

Ранее «Реальное время» писало об изменениях, ожидающих россиян с 1 апреля. Кроме повышения социальных пенсий в силу вступают поправки к закону об ОСАГО и корректируется список товаров по которым предусмотрена льготная ставка НДС.