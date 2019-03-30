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Происшествия

Стало известно имя застреленного в Казани следователя

09:53, 30.03.2019
Стало известно имя застреленного в Казани следователя
Фото: Реальное время

Новые подробности ЧП в казанском отделе полиции «Сафиуллина» (бывший «Дальний» — ред.), где сегодня на рабочем месте нашли застреленным 26-летнего следователя Рамиля Гизетдинова.

Как сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана, криминальный характер смерти не усматривается. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия создана и работает специальная комиссия.

Предварительно установлено, что причиной происшествия стали семейные проблемы, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

На месте работает и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уже известно — табельное оружие покойный получил накануне, заступая на дежурство в составе такой же следственно-оперативной группы.

По данным источников «Реального времени», следователь скончался от смертельного ранения в сердце. Оружие найдено рядом.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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