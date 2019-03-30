Новости происшествий

15:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СКР: среди версий гибели следователя МВД самоубийство и неосторожное обращение с оружием

14:17, 30.03.2019 1
СКР: среди версий гибели следователя МВД самоубийство и неосторожное обращение с оружием
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственный комитет рассматривает несколько версий гибели следователя МВД, найденного сегодня мертвым в бывшем ОП «Дальний».

«По предварительным данным, полицейский покончил с собой. Вместе с тем, рассматривается версия неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СУ СКР по РТ.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в отделе полиции «Сафиуллина» был обнаружен застреленным 26-летний следователь Рамиль Гизетдинов. По данным «Реального времени», поводом для самоубийства могли стать проблемы в семье.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:10
    можеть коллеги помогли.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров