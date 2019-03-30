Минпросвещения РФ представило проект новых стандартов для начальной и общей школы

Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).

Глава ведомства Ольга Васильева рассказала, что новые стандарты подготовили представители Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена, Московского педагогического государственного университета (МПГУ) им. В. И. Ленина и Московского городского педагогического университета.

Отмечается, что в новых стандартах конкретизированы требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине, укреплены межпредметные связи, а также уточнены минимальное и максимальное количество часов для изучения дисциплины.

В Минпросвещения РФ считают, что нововведения будут способствовать снижению бюрократической нагрузки на педагогов, передает "Коммерсант".

Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году. Основной период сдачи пройдет с 27 мая по 1 июля. Резервные дни установлены с 17 июня по 1 июля.