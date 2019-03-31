Минниханов выложил фото нефтяной вышки в Бахрейне
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал первые снимки из Бахрейна, в котором он сегодня находится с рабочим визитом.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 31 Мар 2019 в 3:26 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одна из фотографий сделана на встрече с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.
На втором фото запечатлена нефтяная вышка, произведенная американской компанией Lufkin Industries.
Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Бахрейн, где кроме встречи с шейхом Хамадом бен Ибрахимом должен посетить Международный инвестиционный парк этой ближневосточной страны.
Справка
Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа является двоюродным братом короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы и уже не первый раз сопровождает президента Татарстана во время его визита в страну.
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