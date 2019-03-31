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Минниханов выложил фото нефтяной вышки в Бахрейне

13:53, 31.03.2019
Минниханов выложил фото нефтяной вышки в Бахрейне

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал первые снимки из Бахрейна, в котором он сегодня находится с рабочим визитом.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 31 Мар 2019 в 3:26 PDT

Одна из фотографий сделана на встрече с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.

На втором фото запечатлена нефтяная вышка, произведенная американской компанией Lufkin Industries.

Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Бахрейн, где кроме встречи с шейхом Хамадом бен Ибрахимом должен посетить Международный инвестиционный парк этой ближневосточной страны.

Справка

Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа является двоюродным братом короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы и уже не первый раз сопровождает президента Татарстана во время его визита в страну.

ОбществоВласть Татарстан
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