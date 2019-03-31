Минниханов выложил фото нефтяной вышки в Бахрейне

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал первые снимки из Бахрейна, в котором он сегодня находится с рабочим визитом.

Одна из фотографий сделана на встрече с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.

На втором фото запечатлена нефтяная вышка, произведенная американской компанией Lufkin Industries.

Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Бахрейн, где кроме встречи с шейхом Хамадом бен Ибрахимом должен посетить Международный инвестиционный парк этой ближневосточной страны.