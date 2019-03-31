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В Германии в авиакатастрофе погибла председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева

21:07, 31.03.2019
В Германии в авиакатастрофе погибла председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева
Фото: скриншот

Совладелица, председатель совета директоров группы S7 Наталья Филева погибла при крушении самолета в Германии.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, частный самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Ранее РБК сообщило, что в авиакатастрофе в Германии погиб муж Филевой, владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.

ПроисшествияБизнес
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