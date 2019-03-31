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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бахрейн

11:22, 31.03.2019 1
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бахрейн
Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бахрейн.

В столице государства Манаме Рустам Минниханов посетит Международный инвестиционный парк Бахрейна, где ознакомится с деятельностью этой площадки и компаниями-резидентами.

Также Минниханов может провести встречу с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что на этой неделе Рустам Минниханов был в краткосрочном отпуске. Президент Татарстана отдыхал с 25 по 29 марта. Обязанности главы республики временно исполнял премьер-министр РТ Алексей Песошин.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:34
    Молодец наш президент,не чёта другим и в республике порядок!
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