Итоги дня: уход Ford из Елабуги и Челнов, дело Абызова, кураторы для российских регионов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 марта.

Официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Ford Sollers собирается сократить почти 1 тыс. работников на заводах в Татарстане, их готов взять к себе КАМАЗ. В итоге Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.

Сегодня решается вопрос о мере пресечения экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В суде адвокат попросил суд освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей. За Абызова поручились бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-руководитель Администрации президента РФ Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведе предложил назначить кураторов из правительства для решения задач по социально-экономическому развитию регионов. Также он выступил с предложением провести серию совещаний по выравниванию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Среди них он перечислил Мордовию, Марий Эл, Саратовскую и Пензенскую области.



Сегодня Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Он обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав России. Также сегодня Следком начал проверку в отношении литовских судей, которые вынесли приговор Язову.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом наименовании Кемеровской области — Кузбасс.

Приволжский районный суд Казани арестовал Назипа Каюмова, который стал виновником резонансного ДТП: он сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Машину он бросил на соседней улице, позже, по данным источников «Реального времени», в ней нашли бутылку спиртного. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».