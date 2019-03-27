Суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10 годам тюрьмы экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Кроме того, бывшего офицера КГБ Михаила Головатова заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Их признали виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс».

Всего обвинения предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечены к суду заочно.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав России.