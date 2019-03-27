Путин дал Кемеровской области новое название — Кузбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом наименовании Кемеровской области.
«Постановляю включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область», — говорится в документе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Затем заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей.ОбществоВласть
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