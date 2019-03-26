Следком уже предъявил обвинения экс-министру Абызову

Следственный комитет уже предъявил бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение бывшему министру Открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере)», — приводит RNS слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

Напомним, что экс-министр задержан. По версии следствия, он причастен к хищению 4 млрд рублей. Как сообщали СМИ, для задержания Абызова выманили из Италии в Россию.