КАМАЗ собирается трудоустроить часть сотрудников с закрываемых заводов Ford Sollers

КАМАЗ планирует трудоустроить квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Елабуге.

На данный момент компания ведет переговоры со службами персонала данных заводов, чтобы получить информацию по увольняемым работникам. После им будут сделаны предложения по работе на КАМАЗе, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет завод в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

В связи с этим Ford Sollers сократит почти 1 тыс. работников на заводах в Татарстане.