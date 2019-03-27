Ford прекратит производство легковых автомобилей в России и закроет завод в Челнах

Фото: Максим Платонов

Американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет завод в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Как сообщает пресс-служба СП Ford Sollers, оно будет перезапущено с 1 июля на базе завода в Елабуге и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. В итоге Sollers получит 51% в обновленном СП, Ford — 49%, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания оставит только завод в СП Ford Sollers в Елабуге.