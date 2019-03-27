На заводах Ford Sollers в Татарстане сократят почти 1 тыс. работников

СП Ford Sollers сократит почти 1 тыс. работников на заводах в Татарстане в связи с их закрытием.

Как сообщила координатор по связям с общественностью Ford Sollers Индира Салимгараева, на заводе в Челнах работают порядка 850 человек, на заводе двигателей в Елабуге — порядка 100 человек. Все они получат дополнительные компенсации, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет завод в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».