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СК РФ проверит действия литовских судей, вынесших «неправосудный приговор» экс-министру обороны СССР

16:33, 27.03.2019
СК РФ проверит действия литовских судей, вынесших «неправосудный приговор» экс-министру обороны СССР
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России начал проверку в отношении литовских судей, которые вынесли приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, приговор в отношении Язова является «неправосудным».

Напомним, сегодня Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав России.

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