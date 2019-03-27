СК РФ проверит действия литовских судей, вынесших «неправосудный приговор» экс-министру обороны СССР
Следственный комитет России начал проверку в отношении литовских судей, которые вынесли приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, приговор в отношении Язова является «неправосудным».
Напомним, сегодня Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав России.ОбществоВласть
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