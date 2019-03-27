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За Абызова предложили залог в размере 1 млрд рублей

17:44, 27.03.2019 1
За Абызова предложили залог в размере 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Адвокаты в суде предложили за освобождение экс-министра по делам Открытого правительства Абызова залог в размере 1 млрд рублей.

«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться мешать ходу следствия», — приводит слова адвоката Александра Асниса «РИА Новости».

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Следствие ходатайствует об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия
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комментарии

  • Анонимно 17:54
    Значит точно сбежать намерен
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