Новости промышленности

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн

18:26, 27.03.2019
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.

Расчеты связаны с реструктуризацией бизнеса в России, передает «Интерфакс».

Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Сокращения ожидают работников заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. КАМАЗ уже заявил, что готов принять сокращаемых сотрудников Ford.

ПромышленностьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров