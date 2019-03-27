Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Расчеты связаны с реструктуризацией бизнеса в России, передает «Интерфакс».
Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Сокращения ожидают работников заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. КАМАЗ уже заявил, что готов принять сокращаемых сотрудников Ford.ПромышленностьБизнес Татарстан
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