За Абызова поручились Дворкович, Волошин и Чубайс

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и бывший руководитель администрации президента РФ Александр Волошин поручились в суде за экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Также в его поддержку высказались Наталья Тимакова (бывший пресс-секретарь премьер-министра РФ) и глава «Роснано» Анатолий Чубайс, передает ТАСС.

Защита бывшего чиновника предложила оставить Абызова под домашним арестом на даче в Барвихе, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, среди поручившихся актрисы Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и совладелец «Новапорта» Роман Троценко.

Напомним, что адвокат экс-министра уже просил суд освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей.

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Следствие просит отправить экс-министра под арест.