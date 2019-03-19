Итоги дня: уход Назарбаева, новый «губернаторопад» и давление на бизнес

Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший республикой почти 30 лет, во время обращения к жителям страны объявил о своем уходе. При этом он останется главой Совбеза Казахстана и партии власти «Нур Отан».

Также отставками сегодня может похвастаться и Россия. Челябинский губернатор Борис Дубровский официально объявил об уходе. Его место займет замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Также СМИ сообщают о возможной отставке главы Мурманской области Марины Ковтун. Среди возможных претендентов на вылет упоминался и руководитель Оренбургской области Юрий Берг, однако его представитель отрицает эту информацию.

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня расширенную коллегию Генпрокуратуры. Глава надзорного ведомства Юрий Чайка рассказал о сохранившемся в России давлении правоохранителей на бизнес. Глава государства подтвердил, что с такими проявлениями необходимо бороться. Но при этом приоритетным направлением деятельности прокуратуры он считает социальные вопросы. В то же время бизнес попросил президента остановить реформу неналоговых платежей.

В то же время нельзя пройти и мимо нескольких сегодняшних назначений. Председателем Самарского областного суда стал Вадим Кудинов. Распоряжение о его назначении подписано президентом РФ. В Вахитовском райсуде Казани назначен и.о. председателя — Дамир Гадыршин. Кроме того, в Казани назначен новый начальник ОП «Московский». Им стал подполковник полиции Александр Михеев.



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