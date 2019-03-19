Путин назвал приоритетом в работе прокуратуры вопросы соцзащиты

Президент РФ Владимир Путин назвал защиту трудовых и социальных прав граждан приоритетной задачей прокуратуры.

«На первое место, конечно, должны быть поставлены вопросы социальной защиты — своевременная выплата заработной платы, социальных пособий, предоставления жилья тем категориям граждан, которые имеют на это право», — сказал он на коллегии Генпрокуратуры.

При этом глава государства также отметил важность защиты бизнеса, прав несовершеннолетних и прочее.

Отдельно Путин остановился на нацпроектах, передает пресс-служба Госдумы РФ.

«Началась реализация национальных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать — беспрецедентно большие ресурсы. Нужно, чтобы они были израсходованы адресно, рационально, приносить только ожидаемый результат обществу. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить», — сказал президент.

Напомним, что генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о сохраняющемся в стране давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.