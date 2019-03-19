Бизнес-объединения попросили Путина остановить реформу неналоговых платежей

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразили несогласие с кодификацией неналоговых платежей.

Как пишет «Коммерсант», бизнес-объединения просят российского лидера поручить правительству ускорить разработку законопроекта «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Он, как ожидается, введет запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни.

В начале марта сообщалось, что Министерство финансов РФ планирует внести в Налоговый кодекс (НК) шесть основных неналоговых платежей. А вот отдельный закон по таким сборам приниматься не будет.

Предполагается, что в кодекс должны быть внесены утилизационный, экологический и курортный сборы. Также к этому списку относятся плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему «Платон» и сбор с операторов связи.