В Москве скончался советский режиссер Марлен Хуциев

Легендарный советский режиссер Марлен Хуциев скончался в московской больнице в возрасте 93 лет.

Ранее Хуциев был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение из-за внутреннего кровотечения. Причина смерти не называется, передает РЕН ТВ.

Марлен Хуциев известен большому зрителю, как режиссер таких фильмов, как «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие. Также он лауреат Государственной премии Российской Федерации и почетный член Российской академии художеств.

Напомним, вчера на 78-м году жизни умер российский режиссер Юрий Шиллер.