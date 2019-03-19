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В Москве скончался советский режиссер Марлен Хуциев

08:45, 19.03.2019
В Москве скончался советский режиссер Марлен Хуциев
Фото: скриншот - Youtube.com

Легендарный советский режиссер Марлен Хуциев скончался в московской больнице в возрасте 93 лет.

Ранее Хуциев был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение из-за внутреннего кровотечения. Причина смерти не называется, передает РЕН ТВ.

Марлен Хуциев известен большому зрителю, как режиссер таких фильмов, как «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие. Также он лауреат Государственной премии Российской Федерации и почетный член Российской академии художеств.

Напомним, вчера на 78-м году жизни умер российский режиссер Юрий Шиллер.

ОбществоКультура
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