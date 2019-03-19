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Челябинский губернатор официально объявил об отставке

18:12, 19.03.2019
Челябинский губернатор официально объявил об отставке
Фото: government.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский официально объявил о своем намерении уйти в отставку.

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой главы региона.

Он поблагодарил земляков за поддержку и подчеркнул, что всегда ставил их интересы превыше всего.

«Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», — добавил Дубровский.

Напомним, что СМИ сегодня уже сообщали о том, что губернатор Челябинской области подал заявление об отставке в администрацию президента РФ.

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