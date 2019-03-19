Генпрокуратура: бизнес остается под давлением правоохранительных органов

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что бизнес в России остается под давлением правоохранительных органов.

По его словам, за 2018 год были отменены почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел, как отметил Чайка, могло повлечь за собой длительные аресты, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места, пишет «РИА Новости».

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии ведомства доложил Путину, что бизнесмены часто сами требуют от правоохранительных органов возбудить уголовные дела против конкурентов, что воспринимается как давление на бизнес.