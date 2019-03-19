СМИ: губернатор Мурманской области также написала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун также написала заявление об отставке.

По данным источников РБК, глава региона находится в Москве с понедельника, где и написала заявление накануне вечером.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ», — приводит издание слова самой Ковтун.

Напомним, что, по последним слухам, новый «губернаторопад» может охватить шесть глав регионов. Среди них назывались имена руководителей Оренбургской и Челябинской областей Юрия Берга и Бориса Дубровского. Представитель Берга опроверг информацию об уходе своего начальника. А вот Дубровский уже официально объявил, что покидает губернаторское кресло.