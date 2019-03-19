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Назначен и.о. председателя Вахитовского суда Казани

10:10, 19.03.2019 2
Назначен и.о. председателя Вахитовского суда Казани
Фото: vahitovsky.tat.sudrf.ru

На зампреда Вахитовского райсуда Казани Дамира Гадыршина временно возложили обязанности председателя. Такое решение было озвучено накануне на собрании в районном суде, где проводили в почетную отставку председателя суда Фаниса Мусина.

На собрании присутствовали председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов и начальник управления Судебного департамента по РТ Зявдат Салихов, а также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.

Гилазов поблагодарил коллегу за высокий профессионализм и отметил его значительный вклад в развитие Вахитовского районного суда Казани и судебной системы республики, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

В судебной системе Фанис Мусин проработал свыше 30 лет, из них 21 — возглавлял Пестречинский райсуд и последние 12 лет — Вахитовский суд Казани.

Напомним, решение об уходе в отставку по истечении срока председательских полномочий Мусин принял добровольно. На вакантную должность уже рекомендован председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Да Фанис не все проходит бесследно!!! Там видят!! Самое главное сейчас здоровье.
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  • Анонимно 19 марта
    Дядя Фанис, надеемся теперь то наконец расчитается за мясо перед шалинскими фермерами, перед каменщиками строившими эльсити?
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