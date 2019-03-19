Назначен и.о. председателя Вахитовского суда Казани

На зампреда Вахитовского райсуда Казани Дамира Гадыршина временно возложили обязанности председателя. Такое решение было озвучено накануне на собрании в районном суде, где проводили в почетную отставку председателя суда Фаниса Мусина.

На собрании присутствовали председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов и начальник управления Судебного департамента по РТ Зявдат Салихов, а также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.

Гилазов поблагодарил коллегу за высокий профессионализм и отметил его значительный вклад в развитие Вахитовского районного суда Казани и судебной системы республики, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

В судебной системе Фанис Мусин проработал свыше 30 лет, из них 21 — возглавлял Пестречинский райсуд и последние 12 лет — Вахитовский суд Казани.

Напомним, решение об уходе в отставку по истечении срока председательских полномочий Мусин принял добровольно. На вакантную должность уже рекомендован председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов.