В Казани назначен новый начальник ОП «Московский»

Начальник управления МВД России по Казани полковник полиции Алексей Соколов представил накануне нового руководителя отдела полиции «Московский», им стал подполковник полиции Александр Михеев.

Ранее он занимал пост начальника уголовного розыска УМВД РФ по Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее нового начальника полиции представили в Агрызском районе Татарстана.

Справка

Александр Васильевич Михеев родился в Казани 13 ноября 1977 года. В 2005 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в должности милиционера-кавалериста 8-го батальона оперативного реагирования полка ППСМ УВД Казани в 1999 году. С 2006 по 2008 год работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска Вахитовского РУВД Казани. В 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью отдела уголовного розыска городского управления, в октябре 2016 года назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления МВД России по Казани. С 2017 года являлся начальником уголовного розыска столицы.