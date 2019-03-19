Путин утвердил нового председателя Самарского областного суда

На пост председателя Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов. Соответствующий указ с подписью президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее Кудинов занимал должность председателя областного суда в рамках исполняющего обязанности. До этого возглавлял Красноглинский районный суд. В судебной системе он проработал более 18 лет.

Напомним, экс-председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова покинула свой пост по собственному желанию в конце февраля этого года.