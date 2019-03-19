«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на ряде направлений
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля введут безбагажные тарифы на ряде направлений.
Так, безбагажные тарифы будут действовать при полете в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер и Дрезден, а также в Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.
Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», новые тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Введение тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, что приводит к снижению цен на авиабилеты.БизнесТранспорт
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