«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на ряде направлений

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля введут безбагажные тарифы на ряде направлений.

Так, безбагажные тарифы будут действовать при полете в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер и Дрезден, а также в Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», новые тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Введение тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, что приводит к снижению цен на авиабилеты.