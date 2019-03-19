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Путин назначил и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера

18:26, 19.03.2019
Путин назначил и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера
Фото: minenergo.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Алексей Текслер является уроженцем Челябинска. С 1990 по 2007 год он занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2008—2009 годах был главой администрации Норильска. В 2013 году назначен на должность замминистра энергетики России, а в следующем году занял пост первого замминистра.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

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