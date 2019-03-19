Путин назначил и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Алексей Текслер является уроженцем Челябинска. С 1990 по 2007 год он занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2008—2009 годах был главой администрации Норильска. В 2013 году назначен на должность замминистра энергетики России, а в следующем году занял пост первого замминистра.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.