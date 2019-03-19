«Если бы он ушел совсем без возможностей влиять на внутреннюю политику — это было бы сенсацией!»

В Казахстане спокойно отнеслись к отставке президента, но оппозиция готовится объединиться и предложить своего лидера

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути. Для политологов, как и в целом для общественности, его отставка не стала большим сюрпризом. Тем более что Назарбаев останется у власти, так как возглавит казахстанский Совбез. Оппозиция тем временем готовится объединить силы и представить своего лидера к предстоящим президентским выборам. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Все будут считаться с нами»

Сегодня Нурсултан Назарбаев сделал неожиданное заявление во время своего обращения к народу:

— Я принял решение сложить полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом независимого Казахстана, — отметил казахстанский лидер.

Назарбаев выразил уверенность, что его страна движется по правильному пути: «Если мы будем сильными, все будут считаться с нами. Если мы понадеемся на кого-то, то лишимся всех своих достижений. Да здравствует Казахстан!»

Полномочия президента республики перешли к спикеру сената республиканского парламента Касым-Жомарту Токаеву. Несмотря на отставку, бывший президент также намерен остаться у власти, он возглавит Совет безопасности Казахстана. Также он сохранит свой пост во главе партии власти «Нур Отан».

Полномочия президента республики перешли к спикеру сената республиканского парламента Касым-Жомарту Токаеву. Фото 365info.kz



«У Назарбаева масса возможностей для выбора — это и члены семьи, и их апологеты»

Напомним, что незадолго до своего ухода, меньше месяца назад, Назарбаев отправил казахстанское правительство в отставку и подписал указ о назначении новых членов парламента. Незадолго до принятия этого решения он выступил с резкой критикой действующего состава кабмина. Известный политик и бывший пресс-секретарь правительства Казахстана Амиржан Косанов в колонке для «Реального времени» тогда так оценил это решение: «Мы живем в стране с суперпрезидентской формой правления, где такой важный конституционный орган, как правительство, не является полномочной, самостоятельной ветвью власти».

Сегодня, говоря об отставке уже самого президента, Косанов отметил, что Назарбаев фактически остается руководителем государства:

— Он будет определять основные направления государственной политики и также, скорее всего, будет определять кандидатов на пост президента. У Назарбаева масса возможностей для выбора — это могут быть и члены его семьи, и их апологеты и выдвиженцы. Может, он вытащит какого-то «джокера» из рукава.

Косанов отметил, что Назарбаев фактически остается руководителем государства. Фото vlast.kz

«Казахстанская оппозиция должна объединиться и выдвинуть единого кандидата»

В Казахстане решение президента, по словам эксперта, восприняли спокойно: «Если бы он ушел совсем без возможностей влиять на внутреннюю политику, конечно, это было бы настоящей сенсацией!» Объявление президентских выборов — вопрос ближайшего времени, считает Косанов и напоминает про изменения законодательства: в прошлом году в республике ликвидировали институт самовыдвижения. Сейчас в стране лишь шесть партий, и только они могут выдвигать кандидатов на пост президента. «Поэтому это будут усеченные, не совсем демократические выборы, и партийное поле остается под контролем Назарбаева», — отметил Косанов. По его словам, в этих условиях у оппозиционных сил лишь один путь:

— Я считаю, что казахстанская оппозиция должна объединиться и выдвинуть единого кандидата, — заявил Амиржан Косанов, добавив, что также представляет одну из оппозиционных партий.

Политик был генеральным секретарем казахстанской Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Азат», но после раскола фракция «Азат» вместе с Косановым вышла из объединенной партии.

Татарстан и Казахстан связывают крепкие экономические, социально-культурные и политические связи, сотрудничество по многим направлениям. Напомним, что в мае прошлого года экс-замглавы Минпромторга РТ Денис Валеев был назначен на пост полпреда РТ в Казахстане и обрисовал круг задач по укреплению деловых отношений регионов. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Татарстаном по итогам 2017 г. составил около $700 млн. Основные игроки внешнеторговых операций — предприятия нефтехимии и машиностроения. В среднеазиатском государстве есть филиалы крупнейших татарстанских компаний.

Рустам Бурнашев казахстанский политолог, профессор Казахстанско-немецкого университета Я не буду скрывать, в таком формате для меня это несколько удивительно. Я предполагал, что формат будет скорее узбекский — с пожизненным президентством. У Назарбаева остаются очень серьезные рычаги влияния, фактически его уход с поста президента не уменьшает его полномочий. Если вы слушали обращение, то вы наверняка обратили внимание на то, что он сохраняет за собой позицию председателя Совета национальной безопасности (эта фигура, по сути, обладает даже большими полномочиями, чем президент), также он остается лидером доминирующей в стране партии и членом Конституционного совета. Фактически его полномочия не сократились, и по этой причине Казахстан сейчас не будет находиться в периоде каких-то глобальных изменений — просто было принято решение осуществить самую мягкую, с моей точки зрения, форму транзита. Конституционно Токаев будет исполнять обязанности президента до ближайших выборов, сроки которых сейчас будут обозначаться. Токаев является членом команды Назарбаева, причем одним из самых надежных. Он уже длительное время занимает позицию второго человека в казахстанской иерархии власти. Поэтому я считаю этот формат самым мягким.

Алексей Малашенко политолог, востоковед, исламовед, д.и.н., профессор Отставка достаточно ожидаемая, хотя все как-то привыкли к тому, что начинаются транзиты, разговоры о том, что Назарбаев вот-вот уйдет, — подобное продолжается последние лет 10—15. Даже после выборов 2015 года, когда он собрал порядка 97%, говорили, что он скоро уйдет. Назарбаев очень долго колебался, прежде чем принять такое решение, но, очевидно, что поезд ушел: он уже устал как политик. Пока он остается главой партии «Нур Отан», и самое главное то, что он отец нации. Имея титул отца нации, он может существовать уже одним этим обстоятельством, тем более что выборы намечены только на 20-й год. Это отчасти похоже на ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Алжире. Но, так или иначе, транзит начат. Кто будет вместо Нурсултана Назарбаева — пока тайна, покрытая мраком. Есть не только Токаев — можно назвать и Абыкаева, и еще пару имен, но это ни о чем не говорит. Но формально, да, это Токаев, поскольку он является главой сената. Конечно, среди казахстанских политиков есть несколько сильных фигур, но в целом это гадание на кофейной гуще. Есть и такой вариант, при котором Назарбаев сам назовет своего преемника, но если исходить из того, что выборы будут проходить только в 2020 году, очень много воды утечет.

Сергей Домнин политобозреватель, главный редактор делового журнала «Эксперт Казахстан» Последние 5—10 лет президент Казахстана выстраивал механизмы так, что у него был открытый горизонт действий. То есть он мог выбрать не одно или два решения, а три или пять — у него всегда была возможность в какой-то момент принять решение об отставке, и при этом у него сохранялись все полномочия и ресурсы для того, чтобы продолжать влиять на управление страной. То, что сегодня произошло, в какой-то степени было неожиданно, но в целом это было очень предсказуемое развитие событий. Об этом очень часто говорили казахстанские политологи, когда обсуждались сценарии транзита. Если оценивать вероятность (до этого события), что транзит будет вот в такой форме, я думаю, большинство экспертов сказало бы, что приблизительно так все и произойдет. То есть Назарбаев уйдет с президентского поста, но оставит за собой другие посты. В определенном смысле Токаев — технический кандидат, но если посмотреть на проблему шире, то можно сказать, что Касым-Жомарт Токаев сейчас является одним из самых авторитетных политиков Казахстана. Его политический вес очень большой, как и его признание на международной арене. В логике продолжателя реформ и политики Нурсултана Назарбаева он видится очень серьезным кандидатом, который имеет все возможности для того, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах. Сказать, что он является преемником в привычном для постсоветского пространства смысле, наверное, нельзя. Токаев, скорее, та фигура, которая способна сбалансировать интересы элиты. Надо понимать, что при Нурсултане Назарбаеве в Казахстане не было никаких других реальных политиков — политик был, по сути, один. Как в этой ситуации себя проявит Токаев, мы посмотрим в ближайший год с небольшим.