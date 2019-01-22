Итоги дня: крушение казанского бомбардировщика Ту-22М3, попытка угона самолета и сохранение статуса РУСАДА

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 января.

Сегодня в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения самолет разрушился, три члена экипажа погибли. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд. Ту-22М3 производил Казанский авиационный завод им. Горбунова. Он был выпущен еще в 1986 году, в последний раз проходил капитальный ремонт в калининградском АО «150 Авиационный ремонтный завод» в 2012 году. Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

Пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. В итоге самолет сел в Ханты-Мансийске. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за противоправных действий пассажира по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Мужчина задержан. Личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распределил ответственность за государственные программы среди вице-премьеров. 47 госпрограмм были поделены между 10 вице-премьерами. Например, министру финансов Антону Силуанову досталась программа Минстроя РФ по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан страны. Также СМИ сообщили о реорганизации структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов. Целью является сокращение числа дублирующих функций профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Все 11 членов исполнительного комитета пришли к единому мнению. Комитет по соответствию отметил, что результаты аудита РУСАДА, проведенного в декабре, были очень позитивными.

Сегодня в рамках недели подготовки к WorldSkills 2019 обсудили готовность Казани к мероприятию. По словам руководителя проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля Губайдуллина, в целом город фактически готов к проведению чемпионата. Также в рамках недели подготовки планируется обсудить последние технические вопросы: осмотреть площадки проведения, отели, утвердить инфраструктурные листы, то есть перечень оборудования, которое будет использовано в соревнованиях.