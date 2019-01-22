В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, произведенный на казанском заводе
В Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3.
«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13.40 мск», — цитирует слова источника ТАСС.
В экипаж самолета входили четыре человека. По предварительным данным, выжили командир и штурман.
Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.Происшествия Татарстан
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