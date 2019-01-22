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В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, произведенный на казанском заводе

14:35, 22.01.2019 1
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, произведенный на казанском заводе
Фото: ru.wikipedia.org / 040sm

В Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3.

«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13.40 мск», — цитирует слова источника ТАСС.

В экипаж самолета входили четыре человека. По предварительным данным, выжили командир и штурман.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.

Происшествия Татарстан
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