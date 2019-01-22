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Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан — СМИ

14:01, 22.01.2019
Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан — СМИ
Фото: realnoevremya.ru

Пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

По данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета и, предположительно, направляется в сторону Ханты-Мансийска, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Происшествия
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