Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан — СМИ
Пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.
По данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета и, предположительно, направляется в сторону Ханты-Мансийска, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».Происшествия
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