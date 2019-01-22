В рамках недели подготовки к WorldSkills 2019 делегаты оценят Kazan Expo

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня в рамках недели подготовки к WorldSkills 2019 обсудили готовность Казани к мероприятию. Перед началом установочного пленарного заседания исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи рассказал журналистам, что они рассчитывают на высокий уровень организации чемпионата в Татарстане.

«Kazan Expo — это объект мирового уровня. Мы следили за процессом его строительства, подготовки и считаем, что все будет организовано на высшем уровне. И наше мероприятие даст определенный импульс, запустит работу этого объекта. Одна из задач этой недели заключается в том, чтобы привести и показать всем экспертам данный объект, чтобы они его согласовали, и мы чувствовали себя спокойно, получив их одобрение», — отметил Дэвид Хоуи.

По словам руководителя проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля Губайдуллина, в целом город фактически готов к проведению чемпионата. «Собственно говоря, мы выходим уже на последний, операционный период, когда уже будем реализовывать все графики, утвержденные планы подготовки», — отметил спикер.

В рамках недели подготовки планируется обсудить последние технические вопросы: осмотреть площадки проведения, отели, утвердить инфраструктурные листы, то есть перечень оборудования, которое будет использовано в соревнованиях. Всего в Казани на этой неделе ожидается визит порядка 600 делегатов — это представители 61 страны и спонсоров.

Напомним, что площадкой церемонии открытия и закрытия WorldSkills 2019 станет стадион «Казань Арена».