WADA решило сохранить статус соответствия РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству.

Решение было принято сегодня на внеочередном заседании агентства. Все 11 членов исполнительного комитета пришли к единому мнению. Комитет по соответствию отметил, что результаты аудита РУСАДА, проведенного в декабре, были очень позитивными.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд отметила, что, несмотря на сегодняшние выводы, она все еще против изначального решения восстановить РУСАДА в сентябре.

Если выяснится, что данные, полученные экспертами WADA в московской антидопинговой лаборатории, были подменены, то комитет по соответствию немедленно рекомендует исполкому WADA вновь лишить РУСАДА статуса соответствия.

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Однако российская сторона сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию — сохранить статус РУСАДА.