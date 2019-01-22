В российском правительстве проведут реорганизацию аппарата

В правительстве проведут реорганизацию структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов.

Реформирование должно завершиться в течение месяца, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Целью реорганизации является сокращение числа дублирующих функций профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров, которые в настоящее время занимаются в том числе подготовкой решений по развитию разных отраслей экономики.

Одна из концепций реформы предполагает, что реорганизация структуры правительства приведет к усилению секретариатов вице-премьеров и к расширению их штата.

«Сейчас отраслевые департаменты и секретариаты вице-премьеров фактически дублируют друг друга. Поэтому бывают случаи, когда роспись поручений идет на секретариат вице-премьера, а потом сразу в министерства, минуя профильные департаменты», — сообщил один из федеральных чиновников.

Ранее президент России Владимир Путин реорганизовал кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан. Управление получит новые функции по обеспечению деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики.