Между вице-премьерами распределили ответственность за госпрограммы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распределил ответственность за государственные программы среди вице-премьеров, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

47 госпрограмм были поделены между 10 вице-премьерами. Так, министру финансов Антону Силуанову досталась программа Минстроя РФ по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан страны. На Силуанове будут вопросы государственной политики в области ипотечного кредитования. Кроме того, Силуанов будет курировать управление федеральным имуществом, внешнеполитическую деятельность.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова будет отвечать за развитие здравоохранения, образования, социальную поддержку граждан.

Напомним, Минэкономразвития подготовило предложения по критериям эффективности работы вице-премьеров действующего правительства. Главным показателем должны стать индикаторы нацпроектов.