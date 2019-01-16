Итоги дня: смерть Ильгама Шакирова, переизбрание Минниханова председателем АИРР, передача федеральных земель

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 января.

Сегодня после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Организацией похорон займется комиссия правительства РТ, которую возглавил вице-премьер Василь Шайхразиев.

Совет Ассоциации инновационных регионов России переизбрал президента Республики Татарстан Рустама Минниханова председателем. Кроме того, члены Ассоциации переизбрали Ивана Федотова директором АИРР.

Счетная палата предложила правительству передать часть федеральных земель региональным властям. Глава ведомства Алексей Кудрин отметил, что в нацпроектах также нет цели по снижению доли государства в экономике страны. По его словам, программа нацпроектов на 2008—2012 годы выполнена лишь на 70%.

Правительство РФ намерено проиндексировать все федеральные ежемесячные выплаты на 4,3%. Они будут увеличены с 1 февраля 2019 года.



Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, где в конце прошлого года произошел взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек. Президент отметил, что такое решение принято после обращения жителей города.

