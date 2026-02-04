В Казани завершился конкурс кандидатов в Центр городской трансформации

На конкурс поступило 790 заявок из России и зарубежья, средний возраст участников — 37 лет

Фото: Мария Зверева

В Казани завершился конкурсный отбор кандидатов в МБУ «Центр городской трансформации». Конкурс собрал рекордные 790 заявок из России и зарубежья, сообщили в мэрии.

Более 70% участников — жители Казани, 8% — Москвы, 2,5% — Набережных Челнов, 1,9% — Альметьевска и 1,9% — Санкт-Петербурга. Заявки поступили из 25 городов, включая Нижневартовск, Новокузнецк, Нижний Новгород, Новотроицк, Баку, Бузулук, Ташкент и Худжанд. Среди конкурсантов — сотрудники нефтяной, газовой и металлургической отраслей, строительства и транспорта, научные работники и специалисты IT и цифровых услуг.

Средний возраст участников составил 37 лет, на конкурс подавали заявки кандидаты от 19 до 64 лет, 80% из них — мужчины. Участникам предстоит пройти оценку кадрового потенциала, познакомиться с приоритетами развития города, проработать реальные городские задачи и представить решения экспертам.

Ариана Ранцева