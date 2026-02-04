Расходы россиян на непродовольственные товары в 2025 году выросли в цене, но снизились по объему

Мебель и бытовая техника показали значительное падение числа покупок, тогда как товары для ремонта немного подросли

В 2025 году расходы россиян на непродовольственные товары изменились: медианная цена товаров выросла, но число покупок снизилось. Согласно исследованию, общая медианная стоимость покупки в непродовольственном сегменте составила 3 394 рубля, что на 6% выше уровня 2024 года, при этом число покупок сократилось на 8%, рассказали «Чек индекс».

Наибольшее падение спроса наблюдалось в категориях мебели и бытовой техники. Медианная цена мебели выросла на 17%, до 14 430 рублей, но число покупок упало на 19%. В бытовой технике и электронике цена увеличилась на 3%, покупки снизились на 12%. В одежде и обуви цена выросла на 5%, число покупок сократилось на 11%.

Единственный рост спроса зафиксирован на товары для строительства и ремонта — число покупок увеличилось на 1% при росте цены на 4%, чему способствовала более ранняя весна и теплая осень. Снижение спроса также коснулось товаров для дома, носимых гаджетов и fashion-товаров. Аналитики связывают это с изменением потребительских моделей в сторону сбережений, сокращением кредитной активности и практичным подходом к покупкам. В то же время сфера услуг показала рост.

